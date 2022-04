Il Cantante Mascherato, Volpe vince la finale: è Paolo Conticini. «Un onore cantare accanto al mio idolo»

Il Cantante Mascherato ha il suo vincitore: il programma del venerdì sera condotto da Milly Carlucci è giunto alla puntata finale e svelato le identità segrete dei vip concorrenti. Volpe si è aggiudicato la vittoria, e subito dopo l'annuncio è arrivato il momento di calare la maschera e scoprire chi ha prestato corpo e voce al personaggio più furbo, ma non prima di svelare l'identità di Pulcino.

Sotto alla maschera extralarge si nascondevano non uno, ma ben due personaggi: Lino e Rosanna Banfi, padre e figlia. «Dicevano che a ottantacinque anni non poteva farcela, invece sì, ce l’ha fatta!», ha commentato Rosanna Banfi riferendosi al padre che, a 85 anni, ha avuto l'entusiasmo e la forza di affrontare due puntate in un costume per niente comodo.

Dopo l'esibizione di Arisa e Vito Coppola, già vincitori di Ballando con le Stelle, è giunto finalmente il momento del vincitore Volpe di togliere la maschera: Paolo Conticini è il campione della terza edizione del Cantante Mascherato. «Un mese e mezzo di menzogne, un'esperienza bellissima. Ho avuto l'onore di cantare vicino a un mio idolo, che è Red Canzian», ha commentato il vincitore.