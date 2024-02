C'è posta per te, Fabio non vede la mamma e le sorelle da anni: «Non voglio morire senza riabbracciarti». Lui: «Scelgo mia moglie»

La 27esima edizione di C’è posta per te continua con un nuovo appuntamento fatto di storie, sentimenti, emozioni e sorprese. Nella prima serata di Canale 5 di sabato 24 febbraio 2024, nuove storie commuovno il pubblico raccolto davanti alla televisione. Una delle vicende che ha maggiormente coinvolto i telespettatori è sicuramente quella di Aldo, Iva, Emanuela, Cristina e Michela che hanno chiamato Fabio, che è il figlio di Iva che non parla con la mamma, le sorelle e il papà da sette anni e mezzo. Tutto si è interrotto a causa dei problemi con la moglie Valeria. La situazione è degenerata soprattutto quando Fabio e Valeria decidono di sposarsi. «Noi al tuo matrimonio abbiamo fatto le comparse», hanno commentato le sorelle di Fabio.

«Fabio ti chiedo di tornare ad essere quel fratello premuroso di una volta.

Ci manchi molto», ha sottolineato la sorella di Fabio. «Sono qui per dirti quanto ti amo – ha continuato mamma Iva –. Qualsiasi cosa sia successa si può superare. Perché mi vuoi tirare fuori dalla tua vita? Io ti voglio abbracciare. Come fai a vivere senza la mamma?» «Valeria io non ho nulla contro di te ma se tu vuoi renderlo felice devi aiutarlo – ha continuato Iva –. Quando lo vorrai sarò pronta ad abbracciare anche a te. Non si può perdere l'amore di un figlio. Io non voglio morire senza averti abbracciato».

«Io non ho mai chiesto un centesimo ai miei genitori mai – ha sottolineato Fabio –. Mia mamma era gelosa se facevo qualcosa in più per la famiglia di Valeria. Lei mi ha messo davanti alla scelta "Valeria o loro". Lei ha sempre insultato Valeria. Ha detto a mia moglie "Vedi a chi ti stai prendendo". Era diventato impossibile vivere le giornate con mia mamma. Io la mia scelta l'ho fatta». «Fabio ma perché tu raccontavi tutto a Valeria?», ha incalzato Maria De Filippi. E lui: «Perché io e lei siamo una cosa».

Le sorelle non ci stanno e subito sottolineano: «Fabio ma come fai a scegliere tra una mamma e una moglie? Noi siamo andate in terapia, noi non abbiamo fatto male a nessuno. Mai». «Io con mamma non voglio avere più nulla a che fare – ha sottolineato Fabio –. Io da quando lei non c'è vivo più tranquillo. Chi è artefice del suo mal pianga se stesso. Io non ho scelto di venire al mondo». «Maria io non ci riesco basta chiudi la busta, mi fanno ancora sentire più male», ha concluso Fabio.