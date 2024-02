Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi chiamati insieme in confessionale: «Ragazzi che pa**e»

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno vissuto tantissime emozioni all'interno della casa del Grande Fratello: sono entrati entrambi lo scorso 11 settembre (all'inizio del programma), hanno sempre avuto la loro opinione su varie tematiche in casa e, poi, sono stati i protagonisti del primo bacio di questa edizione del reality show.

Infatti, i due gieffini, per un periodo, si sono frequentati sentimentalmente, anche se poi, una serie di cose li ha fatti dividere.

A Beatrice non sono piaciute alcune battute di Giuseppe in merito ai suoi figli e a lui non sono andati a genio certi comportamenti dell'attrice nei suoi confronti e verso i suoi amici, ad esempio Anita Olivieri.

Tuttavia, per il quieto vivere, i due hanno deciso di deporre l'ascia di guerra e convivere serenamente, anche se, a Beatrice non piacerebbe il fatto che il Gf stia provando a riavvicinarli.

E c’ha ragione. Si è seduta vicino al bidello e ci ha scherzato normalmente e questi la chiamano in confessionale per tentare di riaprire la dinamica. Stanno alla canna del gas. Non hanno niente e si buttano su roba vecchia.#GrandeFratello pic.twitter.com/yZsGxURAMx — Hater seriale (@HSeriale) February 24, 2024

I concorrenti del Grande Fratello hanno trascorso un venerdì sera all'insegna della tranquillità: hanno cenato e poi si sono accomodati in veranda dove hanno chiacchierato per ore. Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi avevano preso posto su uno dei divanetti colorati e Beatrice Luzzi si è seduta proprio accanto al suo ex flirt all'interno della casa. I due si sono scambiati battute, sguardi complici ma sempre rimanendo a debita distanza. Il loro legame, però, era piaciuto ai fan del programma che pensavano che la loro specie di relazione potesse durare un po' di più all'interno della casa. Quindi, ieri sera, il Gf ha deciso di chiamare Beatrice e Giuseppe insieme in confessionale ma l'attrice, alzandosi, ha detto: «No, però, che pa*** così ragazzi...». La gieffina ha più volte detto di non avere la minima intenzione di tornare sui suoi passi.

I fan del Grande Fratello sono fermamente convinti che Beatrice Luzzi debba vincere il reality show. In questi mesi, infatti, ha sempre preso posizione nelle dinamiche che si sono create in casa, ha sempre esposto il suo pensiero senza mai temere di essere esclusa dal gruppo (come è successo più volte) e, inoltre, è sempre rimasta coerente con le sue idee.