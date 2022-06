“Che Dio ci aiuti”, Erasmo Genzini diventerà papà: la fidanzata Federica è incinta. «Ti desideriamo tanto»

Erasmo Genzini finalmente papà. L'attore di «Che Dio ci aiuti» ha annunciato sui social di aspettare insieme alla sua fidanzata Federica Esposito il suo primo figlio.

«Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato» ha scritto Erasmo, che ha scelto una spiaggia al tramonto per girare insieme alla sua compagna un video con cui dare il lieto annuncio al pubblico.

«Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta. Sei in ogni bacio della buonanotte, in ogni carezza, in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo. Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi».

Dopo il video, la coppia ha pubblicato una serie di romantici scatti con una dedica speciale al nascituro: «Mancavi solo tu». E tra i fan è già partito il totonome.

Chi è Erasmo Genzini

Nato a Gragnano, Napoli, nel 1991, Erasmo Genzini ha iniziato a recitare da piccolo, ma è solo nel 2017 che inizia la sua carriera, quando viene scelto dalla casa di produzione Lux Vide per partecipare alle riprese della serie televisiva diretta da Giulio Manfredonia «Sotto copertura – La cattura di Zagaria». L'anno successivo l'attore prende parte al cast della seconda stagione de L’isola di Pietro, mentre nel 2021 entra nel cast della sesta stagione della serie televisiva trasmessa su Rai 1 «Che Dio ci aiuti» insieme a Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Attualmente è tornato alla sua passione, il teatro, con lo spettacolo «Mine vaganti», tratto dall'omonimo film di Ferzan Ozpetek, che l'ha visto sul palco insieme a Francesco Pannofino e Carmine Recano. Dal 2021 l'attore vive a Napoli con la sua compagna con cui presto coronerà il sogno del loro primo figlio insieme.