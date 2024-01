Che Tempo che Fa, Fazio annuncia l'ospite di domenica: «Con grande emozione ho il piacere di annunciare che verrà Papa Francesco»

Che Tempo che fa nel 2024 riparte con il botto. «Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di Che Tempo Che Fa sarà S.S. Papa Francesco». Fabio Fazio annuncia sui social il prossimo ospite della sua trasmissione. L'appuntamento è previsto a partire dalle 20 sul canale Nove domenica 14 gennaio.

E non è la prima volta che il Papa va ospite da Fazio. La precedente intervista risale al 6 febbraio 2022, quando il programma andava in onda su Rai3: in quell'occasione le parole di Francesco a Che tempo che fa furono seguite da 6,7 milioni di telespettatori pari al 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%. Sui social la notizia è già virale.