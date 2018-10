Costantino Vitagliano, lacrime per la morte della mamma: «Non riesco più a uscire di casa»

Sabato 6 Ottobre 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 19:17

piange aricordando la recente scomparsa della. Sula storia del'ex tronista Costantino Vitagliano che ha voluto raccontare il terribile dramma che questa estate ha colpito la sua famiglia dopo che la mamma è morta proprio durante una piccola vacanza che lui voleva concedersi con lei e sua figlia.Costantino in lacrime afferma: «Penso sia una cosa normale, ma non l’accetto. Si è ammalata 3 anni fa, quano è nata mia figlia, ho sempre sperato non capitasse, invece è capitato», dice con la voce tremante, «L’ho vista soffrire molto e non auguro a nessun figlio di veder star male la propria mamma». La donna si era ammalata tempo fa, di un male che non avrebbe lasciato speranza e che di anno in anno l'ha fatta spegnere tra forti sofferenze per lei e per i suoi cari.La donna stava male da tempo, Costantino questa estate ha voluto trascorrere una piccola vacanza con lei e la sua bambina. La condizione della mamma però è peggiorata, si è aggravata e pochi giorni dopo è morta. Dopo la scomparsa della madre la condizione psicologica dell'ex tronista è molto peggiorata e confessa: «Non riesco ad uscire più di casa, ho un chiodo fisso, esco solo per vedere mia figlia, quando devo vederla, ma sono tornati dei terribili attacchi di panico che nel tempo ero riuscito a controllare».