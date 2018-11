Romina Power al Costanzo Show: «Mia figlia Ylenia è viva, fino a prova contraria...»

Giovedì 1 Novembre 2018, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e lo sfogo in diretta tv. L'ex moglie disi è raccontata ieri al Maurizio Costanzo Show, parlando anche di un tema a lei molto caro, la scomparsa di sua figlia. Romina ha sempre ribadito di non aver mai smesso di cercarla. E ieri ne ha parlato davanti alle telecamere.LEGGI ANCHE Romina Power innamorata? La frecciata di Mara Venier: «​Tu fai la santarellina, ma...» La puntata del Costanzo Show è dedicata alle. Il conduttore dice all'artista americana che ammira la passione con cui continua ad aspettare la figlia maggiore, nata dall'amore con Al Bano e scomparsa nel 1993. Nonostante l'ex marito si sarebbe rassegnato alladi Ylenia, Romina Power non avrebbe mai smesso di cercarla. E ieri all'affermazione di, avrebbe risposto così: «come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si trovino cure per le malattie e non si fermi questo fatto che rapiscono le ragazze. Soprattutto in città dove succede di frequente».Nel corso della puntata si è parlato anche del rapporto tra Al Bano e Romina. E il cantante pugliese ha commentato così il loro legame: «Con lei ho un rapporto di grandissimo rispetto e. Lei ha scelto di vivere in Americae io ho scelto di vivere qua...».