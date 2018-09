Insulti a Domenica Live tra l'attore Lorenzo Crespi e l'opinionista Karina Cascella

Domenica 30 Settembre 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 16:08

Parole grosse. Volano insulti a Domenica Live, una "rissa" verbale coin protagonisti. L’attore, in collegamento video, per raccontare le sue difficoltà, viene attaccato dall’opinionista, che contesta le richieste di aiuto, dopo anni di grandi guadagni. Immediata la replica, e il dialogo si fa progressivamente più violento.«Fatti vedere dallo psicologo», gli dice Karina Cascella. «Tu trovati un lavoro», replica Crespi. E aggiunge: «Tu non puoi commentare alcun artista, tu sei il nulla». Ancora, «a livello artistico tu sei un essere inutile».Crespi poi attacca pure, tra gli ospiti in studio.«Io con gli artisti parlo, con te - dice alla Cascella - e Roberto Alessi no».Risponde la Cascella: «Stai delirando. Non ci vuole un medico per capire che stai male e non sei normale».Nuove polemiche scoppiano per le successive affermazioni di Crespi: «Stai in mezzo al pubblico della De Filippi, lì stai bene».Poi Crespi, richiamato da Barbara D'Urso, torna parzialmente sui suoi passi: «Amo la De Filippi, questo non vuol dire che io debba amare anche il suo pubblico... intendo i suoi opinionisti». La lite si chiude con toni sempre più alti e parole forti.