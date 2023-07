Elena Sofia Ricci non sarà più Suor Angela: «Lasciare il personaggio è difficile, ma necessario»

Elena Sofia Ricci, a Trieste, è stata insignita del prestigioso Premio Maximo (riconoscimento riservato ai migliori protagonisti del mondo audiovisivo italiano) che ha vinto come Miglior attrice per la serie Rai “I fiori sopra l'inferno”. L'attrice ha dichiarato di essere felice e molto orgogliosa del suo percorso e della sua carriera, anche se, ha rivelato che non è mai semplice lasciare i personaggi a cui è stata legata per molto tempo come, ad esempio, Suor Angela.

Elena Sofia Ricci è stata intervistata da Today subito dopo avere ricevuto il Premio Maximo: «Ho voglia di mettermi in gioco continuamente, nella mia carriera sono una slalomista.

Dal teatro al cinema, dal biopic al thriller. La cosa che mi appassiona di più è cambiare panni, ficcarmi nei panni di un'altra donna e raccontare anime diverse tra loro» ha detto l'attrice che, a proposito di Suor Angela (che non interpreta più da un anno) ha aggiunto: «Mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette, però certo non sarò più così presente. Lasciare personaggi amati è sempre difficile ma necessario, arriva un momento in cui c'è bisogno di cambiare, anche per il pubblico».

Infine, Elena Sofia Ricci ha spiegato come il cast della fiction “Che Dio Ci Aiuti” sia diventata una seconda famiglia a tutti gli effetti: «Amo molto le mie ragazze, specialmente Francesca Chillemi, è come una nipote. Vedere lei che cresce e che è così brava mi fa tanto piacere. Ci sono poi nuovi arrivi, attrici molto interessanti»