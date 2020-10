Eleonora Daniele, scuse in diretta a Chiara Ferragni e Fedez: «Il suo sfogo ha generato bullismo nei miei confronti»

Eleonora Daniele torna a parlare di Chiara Ferragni in diretta su Rai Uno dopo il botta e risposta a distanza con Fedez e le dichiarazioni andate in onda aStorie Italiane. «Ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Lo sfogo del momento di Fedez ha generato una sorta di bullismo sui social di cui sono stata vittima», ha dichiarato la conduttrice all'inizio della puntata questa mattina. Le scuse in diretta seguono quelle via Twitter di ieri. Eleonora Daniele è stata travolta dalla polemica dopo aver lamentato uno scarso impegno dell'imprenditrice digitale contro la diffusione del coronavirus.

«Prima di partire con le pagine di attualità, perché di questo mi occupo da 16 anni, - ha esordito la conduttrice - volevo parlarvi di una polemica che è nata ieri sui social. L'altro giorno parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al lancio del suo documentario, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social e lo faccio anche oggi in diretta senza nessuna polemica».

Eleonora Daniele si scusa nuovamente, risponde allo sfogo esagerato di Fedez e ai bulli dei social#StorieItaliane pic.twitter.com/EJ1rDLPJq3 — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 14, 2020

Eleonora Daniele ha ribadito quanto scritto su Twitter: «Ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per l'ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura».

ieri parlando di @chiaraferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E’ vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid , e me ne scuso .a dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con @Simo_Ventura — Eleonora Daniele (@eleonoradaniele) October 13, 2020

L'episodio avrebbe scatenato gli odiatori da tastiera. «Un fenomeno che è molto pericoloso - ha sottolineato Eleonora Daniele questa mattina - e di cui noi parliamo tantissimo. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia. So che è un ragazzo intelligente e sono sicura che non vuole questo tipo di reazioni. Non ho nulla contro lui e Chiara. Da mamma voglio mandare un grande abbraccio a entrambi, so cosa vuol dire essere in gravidanza durante il Covid. Lo avevo fatto anche la scorsa settimana, ma a volte purtroppo arrivano i messaggi negativi e non quelli positivi». «Spero che un giorno potremo fare un'intervista e raccontare le cose belle che fate», ha concluso.

I fan di Chiara e Fedez non hanno gradito il discorso fatto a Storie Italiane su Chiara Ferragni nello spazio dedicato al documentario Unposted andato in onda lunedì su Rai Due. «Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi?», aveva detto Daniele durante una puntata del programma.

L’ospite Simona Ventura l'aveva corretta: «Lei è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando ancora non conoscevamo il nemico che stavamo combattendo». E ancora Daniele: «Ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi. Poi il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna. Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori».

Parole che hanno spinto Fedez a pubblicare stories in difesa della moglie: «Cara giornalista del Grande Fratello le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie, durante questo periodo e per senso civico. Abbiamo istituito una raccolta fondi che ha dato vita, grazie allo sforzo di tantissime persone, l’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese realizzata durante la pandemia. Durante questa estate visto che il turismo necessitava dei riflettori puntati, mia moglie ha cercato di far vedere bellezze italiane e le è stato riconosciuto anche il Leone d’oro per questo. L’immagine sacra di mia moglie dalla quale lei si vuole dissociare l’ha fatta un artista che si chiama Francesco Vezzoli ed è uno dei più importanti artisti italiani che ha mostre in tutto il mondo».

