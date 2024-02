⁠⁠Elisabetta Gregoraci: «Ilary Blasi a Battiti Live? Non ho conferme»

Elisabetta Gregoraci sembra non aver preso molto bene la sua sostituzione nel programma Battiti Live, con Ilary Blasi. Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato il 31 gennaio il nuovo cambio di rotta per l'ormai ex moglie di Francesco Totti: fuori la conduzione all'Isola dei Famosi, assegnata a Vladimir Luxuria, dentro il palco di Battiti Live, tolto quindi a Elisabetta Gregoraci che, nel frattempo, sta conducento Mad in Italy su Rai2, con Gigi e Ross. Durante il talk show pomeridiano TvTalk, la conduttrice ha chiesto alla ex moglie di Briatore se avesse qualche consiglio da dare alla nuova conduttrice di Battiti Live, Ilary Blasi e la risposta ha lasciato un po' stupiti.

Quando ad Elisabetta Gregoraci è stato chiesto se avesse qualche consiglio da condividere con Ilary Blasi, che prensto prenderà il suo posto a Battiti Live, lei ha lasciato tutti abbastanza basiti con al sua risposta alquanto stizzita. «Non ho alcun tipo di conferma ufficiale, non posso aggiungere altro», ha risposto la Gregoraci, facendo intendere che non è detta l'ultima parola.

Eppure Pier Silvio era stato abbastanza chiaro durante la conferenza stampa: «Quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi. Ci piace iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro».

Che cosa riserva il futuro all'ex moglie di Flavio Briatore?