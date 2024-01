Ema Stokholma, la rivelazione dalla Fialdini: «Voglio riprendere il mio vero nome, Morwenn Moguerou. È una cosa molto difficile»

Ema Stokholma rivela il suo desiderio: «Voglio riprendere il mio vero nome, Morwenn Moguerou». La dj e conduttrice radiofonica a 'Da noi... a ruota libera' parla delle sue radici: «Mi sento spaccata a metà tra Italia e Francia». Così Ema Stokholma ha un desiderio per il 2024: riprendere il suo vero nome, Morwenn Moguerou. Lo ha raccontato a 'Da noi... a ruota libera', il talk show della domenica pomeriggio in onda su Rai1. Intervistata da Francesca Fialdini, la conduttrice svela «Io sono Morwenn Moguerou e per questo mi piacerebbe riprendere il mio vero nome. È una cosa a cui sto pensando tanto, però è difficile. Dopo tanti anni, oramai sono conoscuta così, come Ema».

Ema Stokholma dalla Fialdini, la rivelazione

Un bilancio dei suoi primi 40 anni? «Devo dire grazie a tante persone. In primis ad Andrea Delogu, che ha visto la vita dove non c'era - spiega la Stokholma.