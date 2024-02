Emanuel Lo a Verissimo: «La crisi con Giorgia? Siamo stati separati 1 anno, poi ci siamo innamorati di nuovo. Ora abbiamo trovato il nostro equilibrio»

Emanuel Lo arriva oggi a Verissimo per raccontare la sua nuova eserienza come docenti ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. «Da giovane io ero timidissimo, ma sul palco usciva fuori tutta la mia forza». Una storia quella del coreografo fatta da tanti sacrifici. Arriva da una famiglia umile Emanuel, all'anagrafe Emanuel Lo Iacono ricorda la sua infanzia: «Mia mamma mi ha visto ballare e mi ha spinto a studiare danza».

Emanuel racconta Emanuel a Silvia Toffanin, dall'infanzia alla crisi superata con Giorgia. «Mio padre per mantenerci faceva anche tre lavori, ma io l'ho capito solo da grande quello che hanno fatto per noi.

Abbiamo vissuto un'infanzia bellissima forse anche troppo. I miei genitori non mi hanno mai parlato delle difficoltà economiche che avevamo, sono stati bravi a non farci pesare quelle cose».

Emanuel Lo a Verissimo, chi è il coreografo compagno di Giorgia? Età, carriera, vita privata e l'amicizia con Kledi

Una famiglia d'artisti, la mamma cantava, lo zio suonava la batteria e insieme avevano una band ecco come si sono conosciuti i miei genitori. «Poi mamma ha smesso perché papà era geloso, lui l'ha messa alle stresse e le disse "O me o il canto" lei ha scelto lui, ma è una domanda bruttissima. Non so se ci ha sofferto non me lo ha mai detto ma io credo siata stata dura per lei non puoi chiedere a un'artista di non esibirsi. Mamma è stata una brava madre, lei mi cuciva tutti i vestiti che volevo». Emanuel inizia a fare il ballerino ma ad un certo punto smette di ballare e si dedica al canto con grande dispiacere della mamma: «Avevo bisogno di cambiare e capità l'occasione di un contratto per fare degli album, ma all'interno del canto io ballavo»

L'artista ha 44 anni e da quasi la metà della sua vita sta insieme a Giorgia. «Mi supporta e mi sopporta», un amore il loro che dura da oltre 20 anni. «Ad un certo punto ho sentito il bisogno di diventare papà e volevo diventarlo di Giorgia, ci abbiamo trovato tanto ma non arrivava. Quando è nato Samuel è stato una liberazione. Quando ti arriva un figlio ti succede di tutto, la parte bella e quella faticosa, non esiste un manuale per essere genitori e neanche un manuale di coppia. da quando lui ha due anni ho iniziato un dialogo da adulto».

Giorgia ed Emanuel Lo quale è il segreto del loro rapporto? «20 anni insieme metà della mia vita dedicata a lei, oggi a tirar le somme devo dire che la strada è stata lunga ed è stato bello ed è bello sia nella fase della coppia faticosa, quella in cui ti devi mettere in gioco e capire che stai sbagliando, ma è bello anche quando le cose sono felici, si sorride e si va avanti». Cìè stato una crisi, piu' di una tra i due. «Ci siamo lasciati più volte, una di queste quasi un anno ma quand ci siamo incontrati nel 2007 (ancora il figlio non era nato ndr) è stato bello ritrovarsi e riconoscersi. Ci siamo riinnamorati o forse lo siamo sempre stati. Insistere quando le cose non vanno è deleterio. Oggi stiamo bene siamo io e Giorgia che siamo abbastanza nelle nostre diversità abbiamo trovato il nostro equilibrio»