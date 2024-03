Amici, Nicholas al serale con Emanuel Lo. Il disappunto di Todaro (suo ex prof): «Nella vita ci vuole umiltà e riconoscenza». La risposta di Maria De Filippi

Amici si avvicina al serale e le maglie dorate per accedere al serale sono sempre di meno. I professori stanno a lungo meditando se i loro allievi meritano di arrivare alla parte finale del talent show e in particolare Raimondo Todaro sta riscontrando alcune difficoltà con il suo allievo Nicholas che continua a chiedere a lui se merita il serale, ma il professore, sempre molto diretto e sincero, ha rivelato che ci sono altri allievi che dovrebbero ottenere la maglia prima di lui. Queste parole hanno ferito molto il giovane ballerino che da mesi affronta duri compiti della Celentano e il mancato supporto del suo prof lo ha convinto a fare i bagagli per andare via perché «io voglio essere la prima scelta del mio prof, altrimenti la mia dignità mi dice di andare via». Il giovane si aspettava che Todaro venisse da lui e lo fermasse, ma, a sorpresa, si è presentato Emanuel Lo che lo ha convinto ad entrare nella sua squadra per poter provare ad accedere al serale.

Le prime parole di Todaro, in studio, sono state molto accese e da lì è partita una furiosa lite tra i prof di ballo e il giovane ballerino.

Le prime parole di Todaro

Todaro ha voluto dire alcune cose dopo aver visto il riassunto della settimana scoppiettante: «Io voglio dire una cosa. Quando Nicholas mi dice io non mi sento stimolato… Io avrei piacere a chiudere il cerchio e portarlo al serale, ma lo considero un outsider.

Lui mi dice che vorrebbe che io lo scegliessi anche se ci fosse un solo banco disponibile. Altrimenti, lui se ne sarebbe andato. Ma la mia risposta è che se tu domani te ne vai, io da domani ti seguo da casa, non ti lascio. Ma tutto quello che succede con Emanuel sono cose vostre e io non c’entro nulla. Mi suona strano che tu, Nick, vai da lui perché fino a pochi giorni fa lui ti diceva che non meriti la maglia del serale. Io ho la coscienza apposto».

La risposta di Emanuel Lo non si è fatta attendere: «Il ragazzo ha fatto le valigie perché tu non hai preso posizione su di lui. Tu ti rendi conto di cosa gli hai detto a questo ragazzo? Non lo hai supportato, lo hai lasciato andare».

Nicholas ha cercato di concludere la discussione che stava per nascere con: «Io non voglio aspettare fino all’ultima puntata se ti avanza una maglia per il serale, non voglio. Per mia dignità me ne vado». Ma la situazione è presto degenerata.

La lite furiosa

I toni si scaldano in studio e Nicholas ha voluto replicare al suo (ex) professore: «Per te io non valgo nulla perché ho fatto le valigie e tu non hai fatto nulla, non ti sei interessato». Todaro ha contrattaccato piccato: «Tu per dignità personale sei andato in squadra con uno che fino a ieri ti sparava mer*a. Io non ho mai detto che tu non meriti il serale. Tutte le settimane ti ho detto che siamo qui per studiare, te l’ho detto sempre, non guardiamo le classifiche, non facciamo paragoni».

Ma Nicholas non ci sta e replica con:«Tu mi hai sempre paragonato ad altri ballerini. Neanche il mio coach mi supporta. Non volevo che tu non mi seguissi fuori, a casa mia mi seguono i miei genitori, i miei amici. Non mi hai dato il valore che merito».

Emanuel Lo ha voluto rispondere alle frecciatine di Raimondo Todaro dicendo che lui, ad oggi, sa come potrà lavorare con lui per migliorare ancora di più: «Al serale so come ci lavorerò, se ci andrà. Se tu vieni da me e mi dici che uno dei miei non merita il serale, io mi faccio una risata perché credo in loro e ti dico di pensare alla tua di squadra. Tu non lo supporti e non ci credi».

Nicholas prova ancora una volta ad avere una risposta alla sua domanda dal prof Todaro: «Se io vado via e faccio la valigia, perché tu non fai nulla?»

Todaro risponde con una frecciata al veleno: «Tutto quello che fai oggi, lo devi al sottoscritto che ti ha scelto quando gli altri due non ti volevano. Nella vita ci vuole umiltà e riconoscenza». Ma Maria De Filippi non ci sta e riprende in mano la situazione.

Maria De Filippi stronca Raimondo Todaro

Maria De Filippi che, fino a quel momento era rimasta in silenzio, ha voluto intervenire: «Chiedo scusa se intervengo, ma questa opportunità non la deve a me, non la deve a te, la deve a se stesso e al suo talento. I progressi sono i loro, non sono i nostri. Nicholas voleva solo una cosa, che tu gli dicessi che lui merita il serale. Hai fatto bene a prenderlo, a dargli un’opportunità. Mi ricordo ai casting e gli ho detto che era bello, ma non ballava. Ha fatto tanti progressi. Tutti ti riconoscono di averli scelti, Raimondo. Lui è deluso, non l’ha fatto per ripicca».

A questo punto, Emanuel Lo decideo di portare avanti il suo piano e chiama in studio tutti i professionisti per chiedere loro se, secondo loro, meriti il serale.

La maglia del serale

Tutti i ballerini professionisti e gli insegnanti sono d’accordo sul suo accesso al serale. Nicholas si commuove dopo le parole dei professionisti e la dimostrazione di affetto e di supporto. Il suo nuovo professore decide di farlo esibire, con un’improvvisazione sul brano “Happier” e “Ti sento”, con Elena D’Amario.

Emanuel Lo allora continua con: «Guarda, voglio sfatare i mei voti su di te. Tu hai sempre sbagliato il momento perché mi chiedevi i voti su esibizioni che non ti rendevano giustizia. Tu hai delle cose forti in te, hai un balance super naturale, sei un partner pazzesco e hai il pubblico dalla tua parte. Noi siamo ballerini, artisti che lavorano per il pubblico e per il tuo percorso, per la tua trasformazione nella sala, io oggi alla tua domanda: Mi merito il serale? Ti dico di sì e ti prendi la maglia».

Finalmente Nicholas riesce a conquistare la sua maglia dorata per l’accesso al serale. Tanto sudata e tanto meritata.

Le parole di Nicholas con la maglia del serale

«Volevo ringraziare tutti, Raimondo per avermi preso ed Emanuel per non avermi fatto andare via, i professionisti, ci tengo tantissimo a ringraziarli, Maria De Filippi e i ragazzi che mi hanno supportato - dice Nicholas, trattenendo le lacrime e tenendo stretto a sè la maglia d'oro -. Vi Voglio bene. Ho imparato tantissimo da voi, vi devo tantissimo e sono al serale! Grazie mille».