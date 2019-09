Lunedì 23 Settembre 2019, 06:58 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOS ANGELES - Trono di Spade - Game of Thrones miglior serie drammatica, per la quarta volta consecutiva. Gli Emmy Awards incoronano ancora la serie Hbo, che fa il sorpasso su Netflix con 32 premi a 27 e Amazon balza a 15 riconoscimenti. La sorpresa della serata è il grande successo della miglior commedia, Fleabag. Chernobyl si prende l'Emmy come miglior miniserie.Ecco i premi principali:Miglior Miniserie Chernobyl, Miglior Film-TV Black Mirror: Bandersnatch , Miglior Comedy Fleabag , e Miglior Drama Game of Thrones