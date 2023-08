Fabio Fazio: «Ho lasciato la Rai dopo mesi di lunghe trattative senza rinnovo»

Fabio Fazio ha voluto ricostruire la separazione dalla Rai, raccontando nei dettagli quanto successo durante il passaggio a Discovery Italia. L'occasione è stata venerdì sera durante una conversazione alla rassegna La Terrazza San Casciano dei Bagni (Siena): «Quando hai un contratto d'affitto in scadenza e non ti viene rinnovato, nonostante mesi di trattative che improvvisamente si interrompono, se arriva l'occasione di essere accolti in un'altra casa ospitale si va in quella casa dove ho trovato un ambiente davvero entusiasta».

Fazio, secondo quanto riporta un comunicato, ha svelato anticipazioni sul nuovo programma che sarà ancora intitolato "Che tempo fa": «Sarà ospite fissa Ornella Vanoni che rivelerà il suo diario segreto, non voglio immaginare», ha commentato ironicamente Fazio, aggiungendo: «È per il pubblico giovane perché non conta l'età anagrafica, ma la sua imprevedibilità perché lei è davvero capace di tutto».

Fazio ha anche detto che passa con lui sul canale Nove anche Nino Frassica, oltre alle già annunciate Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Alla domanda su chi sia la personalità che più gli piacerebbe intervistare, Fazio ha risposto senza indugi Paul McCartney. Fazio ha pure ammesso che a Discovery si trova spesso in difficoltà con il suo inglese visto che nel canale «sono tutti americani».

