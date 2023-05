Filippo Bisciglia e il morbo di Perthes: «Da piccolo non potevo camminare. Vedevo dalla finestra gli altri bambini giocare»

Emozionato, Filippo Bisciglia entra in studio: «Mi è mancata la trasmissione così come è mancata ai fan che mi chiedono per strada quando torneremo con Temptation Island». Poi un tuffo nel passato: «Non ho camminato per due anni, avevo il morbo di Perthes. Non ricordo niente ma solo io affacciato alla finestra che non potevo uscire e avevo le gambe ingessate».

Morbo di Perthes, cos'è

Ma cos'è? La malattia di Perthes è una rara condizione infantile che colpisce l'anca ed è nota anche come Legg-Calvé-Perthes, dal nome dei tre medici che hanno descritto per primi la condizione.

Si verifica quando l'apporto di sangue alla testa del femore è temporaneamente interrotto.

Bisciglia svela: «Mio nonno mi costruì una tavoletta di legno con le rotelle per farmi muovere. All'epoca non c'erano queste tecnologie moderne. Mia madre bruciò tutte le foto dell'epoca, tranne una: quella con cui ho la maglia della Roma ma io tifo la Lazio!».

Il conduttore svela che il padre ha perso una gamba per un problema di salute. Da chi ho preso? Non lo so, penso che quell'esperienza da piccolo mi ha segnato. Vorrei avere dei figli ma ho 45 anni e forse sono troppo anziano: quando avrò 60 anni lui ne avrà 13, forse».