⁠⁠Fiorello ci ricasca e rivela il numero di telefono di Fabio Fazio a Viva Rai2: «Giletti chiamalo qui!»

Fiorello è tornato questa mattina, 27 febbraio, con un nuovo appuntamento insieme a Biggio e Casciari con Viva Rai2. Tra musica dal vivo, divertimento e le letterine dei piccoli fan dello showman, uno dei temi più importanti affrontati da Fiorello è stata la polemica di Massimo Giletti e Fabio Fazio. Secondo quanto dichiarato dalle testate nazionali, infatti, Giletti avrebbe contattato Fazio per ospitarlo nel programma speciale che celebra i 70 anni della Rai. Tuttavia, il conduttore di Che tempo che fa non avrebbe risposto alla chiamata, generando sconforto (e polemica) tra i conduttori della rete nazionale.

Poteva Fiorello non intervenire per appianare i dissapori? Certo che no!

Prima è stata la volta di Lorella Cuccarini e adesso Fabio Fazio. Ma qui c'è l'intenzione! Fiorello aveva mostrato il numero di Lorella Cuccarini in diretta per sbaglio qualche settimana fa e tutti speravano che avesse imparato la lezione, ma così non è stato.

Oggi in diretta lo showman ha commentato la polemica su Giletti e Fazio e, volendo dare un consiglio al primo ha cercato di rivelare il numero di telefono del secondo: «Giletti ti dò io il suo numero di telefono, chiamalo su questo!».

Fabrizio Biggio è riuscito a fermarlo in tempo prima che finisse la sequenza di numeri che compongono il cellulare del conduttore di Discovery, mentre nel glass in molti ridevano e scherzavano.