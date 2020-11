Flashdance diventa una serie tv: i fan chiedono la partecipazione di Jennifer Beals

Flashdance diventa una Serie Tv. E si torna a ballare. Dal film cult del 1983, quando la ballerina-attrice Jennifer Beals esplose sul grande schermo globale, alla serialità del 2020. La storia di Alexandra Owens, indimenticata dagli adolescenti di quegli anni, ed ispiratrice per molte ragazze che dopo il film iniziarono corsi di danza, ha catturato l'attenzione di Hollywood. Ancora una volta. A riportare la notizia è il ben informato The Hollywood Reporter, secondo il quale, la Paramount+ ha dato il via alla produzione di un reboot del film di Adrian Lyne.

APPROFONDIMENTI IN GARA Cani, arriva il talent per trovare il più intelligente del... SPETTACOLI Beppe Fiorello, frecciatina a Luca Argentero? I due attori si...

Ancora pochi i dettagli sulla serie, non ci sono rumors sul casting, anche se i tanti fan di Flashdance vorrebbero rivedere la protagonista Jennifer Beals, nel ruolo di Alexandra, almeno in un cameo-omaggio. Quello che il giornale americano ha diffuso è che nel progetto è stata coinvolta Lynda Obst, la producer del film anni ’80, mentre Angela Robinson è stata incaricata della regia dell’episodio pilota.

È probabile che la trama di Flashdance la serie, prenda spunto dall'originale, dalla storia di Alexandra, operaia in una fabbrica di acciao, che aveva il sogno di diventare una ballerista professionista. Secondo Hollywood Reporter, al centro della storia, una giovane donna di colore che lavora in uno strip club, ma coltiva con tutte le sue energie il sogno del ballo.

Il film, prodotto da Jerry Bruckheimer e Don Simpson, all'epoca fu stroncato da recensioni negative, ma andò forte al botteghino, incassando 200 milioni di dollari. Flashdance è solo uno dei tanti titoli degli anni 80-90, a cui stanno lavorando gli Studios nelle ultime settimane; nel cassetto c'è il prequel di Grease, Power Rangers, Star Trek e recentemente Will Smith ha annunciato che ci sarà il reboot di Willy, il principe di Bel-Air.

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA