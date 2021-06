L'Eredità, il racconto incredibile del concorrente: «Ho la tachicardia...». Flavio Insinna reagisce così

L'Eredità, il concorrente spiazza tutti: «Ho la tachicardia...». Flavio Insinna reagisce così. Terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Alla ghigliottina, la neocampionessa Alessia. Ma è all'inizio del programma, che è accaduto un fatto inaspettato.

Al primo gioco degli abbinamenti, il veterano Paolo, "famoso" per i fan dell'Eredità per non ricordare le date. Il simpatico concorrente, ancora una volta, spiazza tutti e racconta un sogno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati