Francesca Barra a Verissimo, per la prima volta con la figlia: la sorpresa di Claudio Santamaria

Francesca Barra è ospite a Verissimo e per la prima volta porta una dei suoi quattro figli: Emma. In collegamento c'è Claudio Santamaria con la figlia Greta. È una sorpresa per entrambe e l'opportunità per presentare la famiglia allargata che la giornalista è riuscita a costruire. Il successo più grande è stato proprio creare un ambiente sereno, nonostante la sua non sia proprio una situazione convenzionale.

Francesca Barra ha da poco avuto la quarta figlia con l'attore e spiega di non aver bisogno di baby sitter perché l'aiutano le sue figlie più grandi. Anche Claudio Santamaria non si risparmia e dorme poco la notte per badare alla bambina. «Non vedo l'ora di tornare a lavorare sul set così dormirò otto ore consecutive», scherza Santamaria.

Greta, che è con lui, intrattiene il pubblico con una canzone, mentre Emma elogia la mamma per la sua cucina - una costante tentazione per Santamaria a dieta - e sogna di diventare chef. La bambina si commuove quando arriva il videomessaggio del suo idolo Antonino Cannavacciuolo.