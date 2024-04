Francesca Cipriani a Belve, la bordata a Belen: «Straniera senza talento, non ha il livello per stare in tv»

Francesca Cipriani è una dei tre ospiti della seconda puntata di Belve, in onda martedì 9 aprile su Rai2. La showgirl intervistata da Francesca Fagnani è tornata a parlare anche di Belen, che aveva attaccato direttamente in passato.

Francesca Cipriani contro Belen

Quando Fagnani le chiede se direbbe ancora quanto detto tempo fa su Belen Rodriguez, cioè che fosse una conduttrice, come tante altre «straniere messe in tv non per il talento ma per l'aspetto», la Cipriani conferma: «Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego».

«Non è a un livello tale da stare in televisione - aveva detto al Chiambretti Night - Non ha talento. Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare, fanno errori, non sono preparate. Solo per l'aspetto ci sono tante ragazze che vengono messe dall'aeroporto in tv, non hanno ancora il permesso di soggiorno che già stanno in tv».