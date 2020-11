Franco Oppini, frase omofoba in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso: «Non ti invito più»

Franco Oppini, frase omofoba in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso va fuori di sé: «Cosa hai detto? Non ti invito più». Oggi, l'ex marito di Alba Parietti è stato ospite in collegamento, nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip, per parlare del figlio Francesco.

Il gieffino ha scampato una squalifica dopo alcune frasi sessiste. Papà Franco prende distanza da quelle parole: «Quando uscirà, parleremo da uomo a uomo. Avrebbe meritato la squalifica». Poco dopo, però, anche l'attore incappa in uno scivolone, parlando delle dinamiche nella Casa: «Non c'è una coppia normale, donne che si baciano tra donne...».

Barbara D'Urso lo interrompe e prende immediatamente le distanze: «Oppini hai detto che due donne che si baciano non sono normali? Non ti invito più oppure ti metto un bavaglio». Imbarazzo in studio.

