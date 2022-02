Gf Vip, Aldo Montano sbotta in diretta contro Alfonso Signorini: «Alex di nuovo in casa? Stomachevole»

Non vogliono rinunciare alla soap opera Alex-Delia-Soleil gli autori del Gf Vip. Il triangolo amoroso che ha tenuto incollati milioni di telespettatori alla tv torna protagonista nel reality di Alfonso Signorini. E al Biscione confidano in altri picchi di share. Ieri durante la diretta è stato proprio il conduttore dello show a lanciare l'invito a Belli di rientrare nella casa per risolvere tutte le questioni. «L'unico modo per chiudere definitivamente il cerchio è farti entrare di nuovo così potrai decidere chi ami. Puoi decidere se vuoi Delia, se vuoi Soleil se non vuoi nessuna». E l'ex di Centovetrine non se lo è lasciato dire due volte. Comincia quindi la quarantena per Alex in previsione del suo ingresso, l'attore avrà 2 settimane per chiarirsi le idee e per fare il suo show.

Ma se il pubblico sembra essersi appassionato a questa ingarbugliata storia in studio non prendono bene la notizia: troviamo una Adriana Volpe che da le spalle al conduttore e con ciabattine alza le gambe, Sonia Bruganelli si tocca la testa alzando gli occhi al cielo.

Aldo Montano che dice chiaramente a Signorini che tutta questa situazione è veramente ridicola e STOMACHEVOLE, ecco perché doveva vincerlo lui sto #gfvip — Lai. (@ziaaLai) February 8, 2022

Ma quello che è rimasto più sconvolto da questa decisione degli autori è stato Aldo Montano che non l'ha certo fatta passare inosservata la cosa: «È stomachevole». E su twitter tutti esaltano la frase dello schermitore.

Aldo Montano che dice chiaramente ad Alfonso che questa situazione con Alex Belli che rientra in casa per continuare il teatrino è diventata ridicola vox populi💣👑

L'unico intelligente che avrebbe meritato di vincere questa edizione penosa.#GFVIP — ❤️💐💐Erika Di Biasi 💐💐❤️ (@BiasiErika) February 8, 2022

«Scusami Alfonso ma te lo devo dire, è insopportabile», il conduttore ci ha solo riso su.