Gf Vip, Manuel Bortuzzo si schiera a difesa di Lulù Selassiè: «Essere diversi non vuol dire essere sbagliati»

Periodi difficili per Lulù Selassié al Gf Vip. Dopo l'uscita di Manuel Bortuzzo, la principessa sembra non reggere più la tensione e ogni piccola inezia diventa motivo di discussione. Neanche più Jessica, la sorella della principessa, regge più le paturnie della gieffina e si dice non più disposta a difendere la sorella. L'unico a rimanere fermo nella sua posizione è l'ex nuotatore, che da quando è uscito dalla casa (per motivi di salute) posta solo pensieri per la sua fidanzata.

Gf Vip, Lulù vittima? «Nessuno mi capisce». Miriana la attacca ma il web la difende: sui social va in tendenza #iostoconlulu

Gf Vip, Manuel difende la principessa

Stasera in studio c'è anche l'ex nuotatore e dopo gli "attacchi" multilaterali il'ex gieffino si scaglia a difesa della compagna: «Questo fa parte del gioco non GF ma della vita, essere incompresi perché fragili non vuol dire essere sbagliati, ma essere diversi e tu sei diversa. Tu continua a splendere per quella che sei perché agli occhi di chi ti comprende sei fantastica e io e la mia famiglia e tante persone fuori ti abbiamo compreso, però stai serena».

L'amore tra Bortuzzo e Lulù

Manuel Bortuzzo non smette di pensare alla ragazza e si dice pronto a vivere con lei e stasera ha voglia di dirle tutto: «Quando ti ho mandato l’aereo ero lì fuori con te a vederlo». Infatti, l’ex concorrente, nonostante sia uscito dal reality trascorre molto del suo tempo fuori dalla Casa accompagnato dai suoi amici Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.