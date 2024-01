Antonella Mosetti: «OnlyFans? Tra i miei follower anche tanti vip. Ambra è stata scorretta. La Ventura mi cacciò dallo show per la mia storia con Bettarini»

Per Antonella Mosetti, nel 1993, a 17 anni, Non è la Rai «è stato come un militare per sole donne». Un militare ben pagato, come rivela al settimanale Oggi. «Lo stipendio mensile si aggirava sui 10 milioni di lire. Ogni volta che cantavo, arrivava un milione in più… D’estate arrotondavo con gli spettacoli di Bibi Ballandi: i soldi li portavamo via nei bustoni neri dell’immondizia». Un successo a botte di inquadrature. E Antonella ne aveva tante. Era la seconda più inquadrata dopo Ambra. Ma non andavano d’accordo. Per niente.

Antonella Mosetti e il rapporto con Ambra

«Per carità. Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo». Ma qualche anno dopo quando Ambra era in difficoltà con Generazione X «iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti a Casa Raiuno, mi chiese se poteva scrivermi delle battute. Siamo state grandi amiche per tanto tempo. Poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave, e ho chiuso il rapporto».

Il matrimonio con Nuccetelli

Antonella si sposò giovanissima, nel 1995, con il pr Alex Nuccetelli: «Venni praticamente obbligata da Mediaset: mi dissero che ci tenevano, e che avrebbero trasmesso la cerimonia in diretta su Italia 1. Ero molto piccola, e l’amore era molto grande: accettai. Mi chiamarono quasi subito per fare la velina a Striscia la Notizia, ma rimasi incinta. Fu un parto difficile, Asia nacque di 4 chili e 2. Per due anni, con l’eccezione di Mamma per caso, stetti lontana dalla tv».

Il dramma della malattia della figlia

Poi fu costretta a fermarsi, prendersi un momento di pausa dalla televisione. Per un motivo serio: «Quando Asia aveva tre anni e mezzo, al Bambin Gesù le trovarono una macchia sul lato sinistro del cervello. Perfortuna era “solo” epilessia, ma per sei o sette anni siamo state in cura lì, ha preso migliaia di gocce, stava sempre con me. Ho avuto in braccio bambini che poi non c’erano più, la spensieratezza l’ho persa presto».

La lite con Simona Ventura

Antonella ha avuto la fortuna di lavorare con i più grande della televisione. Da Raffaella Carrà a Mike Bongiorno, da Fiorello a Massimo Giletti e Fabio Fazio. Ma anche Paolo Bonolis a Ciao Darwin ma non come Madre Natura: «Avevo il contratto a casa, poi sbucò Vanessa Kelly e mi sfilò il posto. Rimediarono Bonolis e Laurenti, che mi ingaggiarono come prima ballerina: il lavoro più divertente della mia carriera». Poi Quelli che il calcio, sulla Rai, con Simona Ventura ma. «mi cacciò un mese prima della chiusura del programma perché scoprì che avevo avuto una liaison con Bettarini».

Una storia vera.

Questa la versione di Antonella Mosetti: «Io all’epoca stavo con Davide Lippi e tutte le partite dei Mondiali del 2006 le ho passate negli stadi tedeschi con la sua famiglia. Alla finale di Berlino ero in tribuna seduta tra Davide e il suo migliore amico: a un certo punto loro si passano una macchina fotografica digitale e quando mi capita tra le mani spingo un bottone e compare una foto di Davide con un’altra. (...) Gli dissi solo: “Davide, te la faccio pagà!”. Qualche settimana dopo in aeroporto conosco Stefano Bettarini...».

«Iniziamo a frequentarci. Ma prima lascio Davide. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: “È comunque mio marito, il padre dei miei figli”».

La storia con Montano

Poi grazie a Stefano Bettarini conosce Aldo Montano. «Non mi piacque subito, fu un amore diesel». Un amore durato sei anni con un dramma, un figlio maschio perso: «Non ci staccavamo mai, comprammo casa insieme. E perdemmo un figlio, che si sarebbe chiamato Mario. Ero incinta di tre mesi e mezzo, il ginecologo mi sconsigliò di partire, ma andammo lo stesso alle Seychelles. Una mattina mi sento male, svengo, vedo che la pancia si è come smosciata: torniamo col primo volo a Roma, e il giorno del mio compleanno abortisco». A distanza di anni è ancora convinta che «Aldo è stato il grande amore della mia vita».

La carriera in tv

Domanda di Oggi: "Perché è sparita dalla tv?". La risposta non piacerà a tutti: «Perché, a dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E infatti…. Idem certi conduttori importanti. Io, però, sono felice: non vado in tv da due anni, ma neanche a quelle cenette al tavolo del potente di turno».

OnlyFans

Per questo ha scelto di essere la prima celebrità a mostrarsi su Onlyfans. Ma nessuno scandalo: «Mostro l’inguine, una tetta, i piedi: li vedi anche al mare, li ho mostrati in un calendario, le docce hot del Gf vip sono più spinte. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. Tra i follower ci sono anche personaggi famosi, ovviamente sotto falso nome».