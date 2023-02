Red carpet al Nemea Village con Alfonso Signorini ed altri vip

Parata di vip al Nemea Energy Village per il party promosso per presentare il nuovo look della celebre struttura di Cardito, dove per l'occasione sono arrivati alcuni dei volti più amati dal grande pubblico. In primis, il direttore Alfonso Signorini, indiscusso protagonista del mondo dello spettacolo. E poi, a seguire, le bellissime Giulia Salemi e Ginevra Lamborghini con Aldo Montano e Pierpaolo Pretelli, tutti acclamatissimi dai tanti ospiti accorsi un po' per la New Era, come era stato ribatezzato l'happening, un po' per strappare un selfie al proprio beniamino.

Del resto, mens sana in corpore sano dicevano gli antichi, ed ecco allora che l’evoluzione del concetto di benessere psicofisico si concretiiza nei nuovi spazi con sale da gymfloor, nuoto neonatale skill run bootcamp e varie altre attività tra cui l'ormai immancabile padel ed una spa per abbinare allenamento ad alta intensità con relax e divertimento.