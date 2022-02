Gf Vip, Delia e Soleil: «Il bacio? Solo un gesto di pace». La "morale" di Signorini: «Non perdete la logica del buonsenso»

Nella casa del Gf Vip nulla è come prima. Gli equilibri si ribaltano e Delia Duran e Soleil Sorge si baciano molto appassionatamente. Inoltre dopo mesi di smentite l'influencer ha confessato di amare Alex Belli. Giù le maschere. Questa sera Alfonso Signorini vuole ricominciare da capo. Il jungle party di sabato sera ha lasciato senza parole anche il conduttore del reality che continua a chiedersi il perché le due contendenti di Belli si siano baciate.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Soleil (dopo il bacio) si allea a Delia: «Mi spiace per... DOPO IL BACIO Gf Vip, bufera dopo il Wild Party. La zia di Soleil attacca Alex e...

Gf Vip, Soleil (dopo il bacio) si allea a Delia: «Mi spiace per quello che hai subito». Alex da regista a spettatore? Le anticipazioni

Gf Vip, il bacio hot tra Delia e Soleil

Parte con il botto la 43esima puntata del reality. Delia e Soleil in mistery. Alex in salone ad ammirare lo show. Le immagini del bacio saffico lasciano tutti senza parole dentro e fuori dal loft di Cinecittà. Se finora Sole sembrava la vittima ora passa a essere protagonista del triangolo, ne sono certi Miriana, Davide e Jessica. Il game riparte e le due donne diventano le protagoniste indiscusse.

Gf Vip, tra Delia e Soleil scatta il bacio hot: poi l'influencer "crolla" e si scaglia contro Alex: «Io ti amo»

La "morale" di Signorini

«È giusto che ognuno possa avere la libertà di esaprimersi senza perdere di vista che ci sono milioni di persone che vi guardano e anche bambini. Non voglio condannare nulla ma non perdete di vista la logica del buon senso», la Sorge ovviamente gli da ragione: «Io leggevo delle vibrazioni negative e conoscendo Alex e lei non ci sarebbe dovuta stare e quando delia continuava a provocarmi e a volermi baciare e quindi le ho detto vieni. Così si è rotta la barriera e la negatività è sparita. Se c'è capacità di andare così oltre giochiamo al gioco della pace. Volevano questo glielo ho dato»

Gf Vip, la spiazzante confessione di Alex a Delia: «Quando usciamo, Sayonara Soleil»

La "giustificazione" della modella venezuelana

«Mi sono lasciata andare per allontanare la negatività. Con questo bacio ho potuto riconfermare che lei ha un'anima stupenda in quel momento mi sono fatta trasportare. Io ho sentito una forte attrazione fisica». Per Soleil la cosa è stata diversa. «No io l'ho fatto per giocare. Si sembravo molto partecipe perchè dopo 5 mesi che sto qua un bacio fa piacere».

Gf Vip, dietrofront di Alex Belli: bye bye amore libero: «Le nuove regole si chiamano "esclusività"»

Katia senza parole

Katia è sconcertata: «Quello che ho visto non voglio più vederlo nella mia vita. Non mi è piaciuto perchè queste cose si fanno con decenza, c'è un pudore che dobbiamo mantenere. L'ho trovato sfrontato e Alex mi ha detto "lo capisci perchè amo questa donna? Perchè lei è pazza", io l'ho mandato a quel paese».

Gf Vip, la spiazzante confessione di Alex a Delia: «Quando usciamo, Sayonara Soleil»

In studio il panico

Sonia «Io penso che purtroppo sia tutto vero. Delia lo ha fatto per riprendere punti con Alex perchè è una pedina e Soleil si è messa dentro per far vedere che non si tirava indietro».

Adriana: «Mi ha messo a disagio perchè ci vedo la provocazione in cui si sono abbandonate a un istinto tribale. Non c'è una vittima sono tutti terribilmente complici. Alex è l'allocco qua»

«Un bacio del genere sarebbe stato bello se due donne si amano non tra due donne che si odiano» non ha dubbi Sonia Bruganelli.

Soleil prova a giustificare la sua azione come atto per poter smascherare i due coniugi ma Signorini la riprende: «Non puoi dire questo mi pare che quando hai baciato Alex e Delia non ti sei fatta molti retropensieri»