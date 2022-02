GF Vip, bufera dopo il Wild Party. La zia di Soleil attacca Alex e Delia: «Avvoltoi assetati»

Per chi pensava che l'infinita telenovela tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge fosse ormai a un punto morto, ecco il bacio che non ti aspetti a riaccendere l'attenzione sul triangolo amoroso più famoso d'Italia. Durante la festa in maschera all'interno della casa del Grande Fratello Vip scatta il bacio più inatteso: quello tra Delia e Soleil. Il nuovo party a tema nel loft di Cinecittà sta facendo discutere molto e in tanti si dicono preoccupati per l'influencer italo americana.

Le immagini di Delia Duran e Soleil Sorge avvinghiate l'una all'altra sono subito diventate virali. Ma dopo lo stupore iniziale per la svolta che ha preso il possibile «menage a trois», adesso in molti temono per Soleil. I telespettatoti hanno paura che Soleil sia manipolata da Alex Belli e sua moglie e che questo abbia portato anche a un terrorismo mediatico nei confronti di Soleil, accusata di essere la terza incomoda che si insinua nella coppia.

Il Wild Party che sta tenendo banco in queste ore al Grande Fratello Vip potrebbe molto presto rivelarsi un coming out per Alex Belli e Delia Duran di coppia aperta, dal momento che segna il tentativo dell’attore di un abbraccio esteso alla promessa sposa e al contempo anche all’amica intima.

Immagini che immortalano anche una Soleil visibilmente in difficoltà, tanto che l’ex Uomini e donne ad un certo punto si defila dall’abbraccio circolare di Alex e lui le sbotta contro: «Il problema è che tu hai alzato un muro contro di me!». Insomma, Alex sembra intento a conquistarsi l’amore di entrambe le primedonne della casa più spiata d'Italia. E la difficoltà che ora vive Soleil fa preoccupare non solo i fan, ma anche la famiglia e il suo staff.

La madre dell’italo-americana, Wendy Kay, lancia un secco appello all’attore: «Basta!». E non solo, perché la zia di Soleil, Daniela Sorge, poi, aumenta il carico, contro l’attore, la promessa sposa e i detrattori di sua nipote, con un suo messaggio pubblico diramato su Twitter: «Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati». E anche lo staff della Sorge interviene in rete, accogliendo le preoccupazioni dei fan della bionda gieffina: «Abbiamo trovato oltre 1000 messaggi di persone 'preoccupate' per alcuni accadimenti di stanotte nel #gfvip quindi, impreparati, abbiamo preso tempo con questo tweet».

Nel frattempo, si infiamma la polemica social avviata dai sostenitori di Soleil, i quali credono che quest’ultima sia vittima di manipolazione.

A poche ore da una nuova puntata del reality show, le polemiche sono sempre più pressanti. Alfonso Signorini, questa sera, avrà il suo bel da fare per cercare di dipanare una matassa che, ogni ora che passa, si fa più intricata. Come commenteranno i protagonisti il caos mediatico che è scoppiato fuori dalla casa? Soleil è finalmente uscita allo scoperto, confidando il suo amore ad Alex... come reagirà adesso l'attore? Una nuova tempesta è pronta a scoppiare su Alex e Delia...