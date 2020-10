Gf Vip, Elisabetta Gregoraci non si tira indietro agli abbracci di Pierpaolo Pretelli. E lui reagisce così

GF Vip. Elisabetta Gregoraci cerca di chiarire a Pierpaolo Pretelli le sue ragioni ma il modello non si arrende e insiste. Vuole sapere se c'è qualcuno che l'aspetta fuori dalla Casa. Non solo. L'atmosfera nel Grande Fratello Vip si surriscalda. Pretelli legge mano di Elisabetta il messaggio ma insiste per poterla stringere in un abbraccio a cui lei si abbandona.

Tra Elisabetta e Paolo sembra esserci stato un riavvicinamento anche se appare chiaro che ci sono degli ostacoli, almeno da parte dell'ex compagna di Briatore, all’approfondimento del loro rapporto, che il modello vorrebbe portare anche al di fuori della Casa.

