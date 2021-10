Gf Vip, Giucas Casella e il flirt segreto con Katia Ricciarelli: «Quindi funzionavo bene o no?»

Si torna a parlare della bomba scoppiata nella scorsa puntata in cui Giucas Casella ha ipotizzato di una notte d'amore tra lui e Katia Ricciarelli. Nella puntata di lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha affrontato con Giucas Casella l'argomento amore. In particolare il mago si è soffermato sulle esperienze giovanili. Una volta tornato in salone, ad aspettarlo c’era Katia Ricciarelli,sua grande amica nella casa del Gf Vip. I due hanno iniziato a chiacchierare a voce bassa ricordando di una presunta notte d’amore risalente a molti anni fa. Alfonso Signorini non ha resistito e ha chiesto spiegazioni alla Ricciarelli, che ha risposto: «Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata». Allora Giucas giocando: «Ti ho ipnotizzata?». E poi rivolgendosi a lei: «Com’ero? Scarso? Non funzionava bene?». Ha tagliato poi corto il conduttore: «Va bene, basta così. Grazie», ma stasera Alfonso ci ritorna, e manda i due concorrenti nella Mistery Room. Un letto matrimoniale li attende.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, scontri tra le sorelle Selassié: la richiesta dei... TELEVISIONE Gf Vip, chi sarà eliminato tra Nicola, Samy e Amedeo? Le... NELLA CASA GF Vip, Manuel: «Stavo per baciare Soleil». Cosa è... LA SORPRESA Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si alza in piedi e cammina: la... GF VIP Francesca Cipriani rivede il fidanzato al Gf Vip e va fuori di testa:... CANALE 5 Gf Vip, la lettera a Manuel Bortuzzo dell'ex fidanzata Federica... LA CONFESSIONE GFVip, Lulù spiega le ragioni della sua insicurezza: «A... GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip, Raffaella Fico tra le star

Gf Vip, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico: «Prima di parlare di me sciacquati la bocca»

Gf Vip, Giucas e il flirt con Katia

«Quindi funzionavo bene o no?» incalza anche oggi Giucas, e la soprano replica: «Ma che devo dire?» poi guardando l'illusionista aggiunge: «Ma che faccia che hai».

Poi parte il quiz doppio condotto ovviamente da Alfonso Signorini

Dove è successo? A rispondere è Giucas: «Roma»

Cosa indossava Giucas: «Un paio di mutandine con cuoricini»

Giucas per convincere Katia la hai ipnotizzata: «Si»

Katia cosa ricordi di quella notte? «Mi sono svegliata tutta scompigliata, lui non se ne voleva andare»

Giucas poi si confessa e dice che nella casa la segue perchè geloso. E Katia ironizza: «Devi avere il coraggio di dirmi tutto, mi dici sempre che hai una famiglia». E poi continua con le allusioni hot: «Ma te lo puoi permettere?» e il siciliano la rassicura: «Funziona tutto».

Gf Vip, Sonia Bruganelli zittisce Adriana Volpe: «Bella hai esagerato. Pensa bene a come parli»