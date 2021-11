GF Vip, Jo Squillo torna a indossare il niqab contro la violenza sulle donne. Ma Signorini la liquida in fretta

GF Vip, Jo Squillo torna a indossa il niqab contro la violenza sulle donne, ma Signorini la liquida in fretta. La 22ma puntata del reality di Canale 5, si apre con il conduttore che dopo aver salutato gli ospiti invita la cantante al centro del palco.

Alfonso Signorini chiama Jo Squillo al centro del palco perchè torna a indossare il niqab in senso di solidarietà a tutte le donne. «Ieri - spiega Jo - è stato il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e credo che noi dobbiamo ogni giorno combattere per liberarci da questa malattia dell’amore tossico. Dobbiamo combattere e ricordiamoci che il silenzio è violenza».

APPROFONDIMENTI LA RIFLESSIONE Gf Vip, Manuel Bortuzzo fuori dalla Casa a dicembre? Il padre:... LA ZUFFA Gf Vip, Soleil e Miriana litigano per un arricciacapelli:... LE ANTICIPAZIONI GF Vip, 22ma puntata: Delia Duran pronta a entrare nella casa

Signorini però la liquida in fretta con un secco: «Ok, il messaggio lo abbiamo dato ma noi siamo una trasmissione di intrattenimento», per far spazio a Delia e al suo ingresso nella casa.