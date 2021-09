Gf Vip, tutti contro l'ex di Tommaso: «È una morta di fama». Valentina torna in studio per difendersi ma Eletti se ne va

In studio c'è Tommaso Eletti, il primo eliminato di questa edizione del Gf Vip, che viene spedito subito da Alfonso Signorini a raggiungere la sua ex fidanzata Valentina che è tornata per rispondere a tutte le accuse che i concorrenti le stanno facendo. Dopo l'uscita di Tommaso infatti i vipponi ne hanno dette di tutti i colori contro Valentina. Per Sophie «lei è l'esempio di donna che sto cercando di non essere, è imbarazzante. Conosco indirettamente Valentina sapevo sarebbe venuta ma speravo avesse più umanità perchè Tommaso gli ha sempre portato rispetto qua dentro», Jo rincara la dose «non c'era bisogno di venire qui e fare quel monologo capisco il dolore ma non è credibile» e Soleil la accusa di essere troppo velenosa, ma poi ci pensa Alex Belli a distruggere proprio la Nulli: «Ah quei famosi 15 minuti di popolarità che tutti vogliono, morta di fama. Non ha difeso un ragazzo e non lo ha tutelato e lui ha un'anima buona».

Gf Vip, Valentina torna a difendersi

Insomma l'ingresso di Valentina della scorsa settimana nella casa ai coinquilini di Tommaso non è proprio andato giù e stasera l'ex di Eletti è tornata per difendersi e non le manda a dire.

Valentina parte proprio da Sophie: «Sono commossa è stato praticamente un assedio. Constato una grandissima solidarietà femminile complimenti» ma la modella non ci sta e la interrompe subito: «Come hai fatto con Tommaso ora stai strumentalizzando la solidarietà femminile, smettila». E a questo punto si allinea al siparietto anche Soleil che comincia a deridere di Valentina. Ma poi è il turno di Alex ed è proprio lui a voler parlare per primo: «Ti assicuro che quel ragazzo ha bisogno d'aiuto, ha dei seri problemi non va messo alla gogna mediatica questo mi ha ferito»

Le parole di Valentina

Valentina di rosso vestita, tira fuori le unghie e anche i denti, stanca delle belle parole tutt in difesa di tommaso: «Intanto quello che voi chimate cucciolo non è un cucciolo di bambi ma di psyco. Sono stata attaccata, io sono stata innamorata e sono stata accusata per questo. Ero immersa in una storia e gli ho dato il mondo e poi sono successi avvenmenti gravi. Quello che voi continuate a proteggere è una persona maggiorenne con questo atteggiamento si autorizzano gli uomini a trattare male le donne e a fare tutto ciò che ha fatto lui che voi non sapete». Poi Alfonso prima di chiedere il ledwall chiama Clarissa perchè la principessa conosce Tommaso da molti anni. «Io non ho mai avuto nulla contro di te. Ero contenta che stava con una persona che lo amava, mi hanno ferito le parole che gli hai detto».

Gf Vip, Gianmaria incontra la fidanzata Greta: «Hai perso la testa per Soleil». Il triangolo no?

Lo scontro con Tommaso

Poi Valentina viene mandata da Tommaso perchè anche lui ha qualcosa da dirle ma l'incontro diventa uno scontro troppo forte e il ragazzo abbandona la passerella rossa dopo aver detto solamnete: «Sei contenta di essere qua di nuovo. Pensavo venissi qua per il bel discorso che avevo fatto chiedendoti anche scusa e invece sei solo in cerca di popolarità». Valentina risponde fuoriosa e Tommaso non la sotiene e se ne va.