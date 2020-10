Gf Vip, Bettarini, Salemi e Selvaggia Roma entrano nella casa: chi sono i nuovi concorrenti

Grande Fratello Vip, l'attesa è finita: tre nuovi concorrenti entrano nella casa del reality di Canale 5. Si tratta di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Alfonso Signorini l'aveva già annunciato nelle scorse puntate: «Tre vipponi entreranno per sconvolgere gli equilibri della casa». Attraverso i propri account social, il Gf Vip ha ufficializzato i tre nomi dopo settimane di rumors e indiscrezioni. Bettarini, Salemi e Roma, tuttavia, non saranno gli ultimi a entrare nella casa più spiata d'Italia: con il prolungamento del reality fino a febbraio è quasi certo che altri nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip, «Fuori Enock»: i social chiedono l'espulsione del fratello di Balotelli

Chi sono i nuovi concorrenti del Gf Vip?

Stefano Bettarini, ex di Dayane Mello

Stefano Bettarini è ormai uno specialista dei reality. L'ex calciatore ha già partecipato alla prima edizione del Gf Vip nel 2016, ma ha anche preso parte - prima da inviato, poi da concorrente - all'Isola dei Famosi. Nel passato di Bettarini c'è una relazione con la gieffina Dayane Mello, che sembra non essere finita nel migliore dei modi. Per i due ci sarà tempo e modo di confrontarsi.

Un ritorno esplosivo in Casa 💣

Questo potrebbe comportare anche un ritorno di fiamma?😏🔥🔥 #GFVIP @StefanoBettarin pic.twitter.com/DrvqClXfcD — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

Giulia Salemi, grande amica di Tommaso Zorzi

Anche per Giulia Salemi si tratta di un ritorno al Gf Vip, reality a cui ha partecipato nel 2018. Lì nacque la storia d'amore con Francesco Monte, sfumata poco tempo dopo la fine dello show. Influencer da 1,1 milioni di follower, Giulia Salemi è una grande amica del gieffino Tommaso Zorzi, uno dei più amati di questa edizione. Un'alleata per il gruppo degli "esclusi".

Pronti per questa sera? Le new entry potrebbero portare scompiglio nella Casa di #GFVIP 💣 @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/OYIHL8uAM7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

Selvaggia Roma, con "Lenticchio" a Temptation Island

Grande curiosità desta il profilo di Selvaggia Roma, influencer ed ex concorrente di Temptation Island. Il grande pubblico l'ha conosciuta per la storia tormentata con "Lenticchio" Francesco Chiofalo, ma da oggi potrà scoprire lati inediti del suo carattere. Entra da single, un'occasione per tutti gli altri scapoli della casa del Gf Vip. Non a caso gli account social del Grande Fratello scrivono: «Un nuovo ingresso potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo?».

Un nuovo ingresso potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo? 💥 Tutto può succedere! #GFVIP pic.twitter.com/NpbTeYrgfT — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA