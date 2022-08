GF Vip, Signorini svela un nuovo concorrente: «Una donna distratta». Ecco chi è

Alfonso Signorini continua a seminare indizi sui social sui prossimi concorrenti della nuova edizione del Grande Frande Fratello Vip, che andrà in onda su canale 5 a parti da lunedì 19 settembre. Come un moderno pollicino, il direttore di “Chi” ha pubblicato una nuova storia su Instagram.

Grande fratello Vip,il nuovo indizio

Alfonso Signorini ha annunciato che i nomi dei concorrenti del Grande fratello Vip rimarranno top secret fino all'ultimo, intanto però si diverte a seminare indizi attraverso le sue storie Instagram. L'indizio di oggi è quello di un block notes e una penna e una scritta che almeno fa capire che si tratta di una donna: «Un'altra concorrente distratta».

Grande Fratello Vip, i concorrenti. Cosa sappiamo

Per ora bocche cuciti sul cast del prossimo Grande Fratello Vip. L'unico nome certo è quello di Giovanni Ciacci, che dopo aver svelato di essere sieropositivo ha ammesso di voler entrare nella casa con una missione speciale:

«Sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata». Ma quali sono gli altri nomi che stanno circolando? Chadia Rodriguez, data inizialmente per certa ha smentito la sua partecipazione e secondo Investigatore Social alias Alessandro Rosica, che continua a svelare retroscena interessanti sul mondo della tv, anche Asia Gianese sarebbe fuori dal Grande Fratello Vip. I nomi che circolano e che non sono mai stati smentiti, nè confermati sarebbero: Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez), Ginevra Lamborghini (Sorella di Elettra), Pamela Prati, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Teresa Langella.