Gf Vip, vola una dedica sulla casa per Adriana e Sonia dà la stoccata: «Alfonso, quanto costa noleggiare un aereo?»

La nona puntata del Grande Fratello Vip è iniziata e parte sempre con la lite ormai canonica tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini torna alle spalle delle due opinioniste e il motivo ora della diatriba è un areo. Due giorni fa infatti è volato un aereo sulla casa dedicato ad Adriana: "Adriana the queen". La cosa ovviamente non è andata giù alla Bruganelli che ha anche condiviso la storia postata dalla Volpe in cui c'era scritto: "E Sonia dove sta?", aggiungendo un suo commento: "Non ci posso credere".

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan (dopo il bacio) frena Nicola Pisu: «Io... TELEVISIONE Gf Vip, Amedeo Goria diventerà papà di nuovo? Le... LA LITE Giancarlo Magalli, nuova frecciata ad Adriana Volpe: «Cambiamo... STASERA IN TV GF Vip, Miriana Trevisan rischia grosso dopo il bacio a Nicola?... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, Sonia Bruganelli zittisce Adriana Volpe: «Bella hai esagerato. Pensa bene a come parli»

Gf Vip, la polemica sull'aereo dedicato ad Adriana

Dopo la discussione sulla foto dell'opinionista moglie di Bonolis con Magalli ora si parla di aerei e il veleno della Bruganelli non si è fatta attendere: «Ma quanto costa noleggiare un aereo?»

Adriana divertita si alza in piedi dicendo «Beh io non lo so è lei che viaggia su jet privati». E poi si è fatta un giro dello studio con le braccia aperte a imitare un aeroplanino. Le due opinioniste ormai sono sempre più protagoniste. Ma questi antagonismi saranno reali o a caccia di share?

Gf Vip, Giancarlo Magalli e il "selfie della discordia" con Sonia Bruganelli: «L'ha fatto per far arrabbiare Adriana»