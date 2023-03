Gf Vip, Attilio Romita attacca Edoardo Donnamaria: «Io fatto fuori per una frase, lui bestemmia ed è ancora nella Casa»

Ancora scontri tra vipponi. Seppur sia fuori dal Gf Vip, Attilio Romita continua a scagliarsi contro Edoardo Donnamaria, suo acerrimo nemico in Casa. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, Attilio, oltre a spiegare che non vedrà più Sarah Altobello con cui ha avuto un rapporto che ha fatto soffrire la compagna Mimma, ha attaccato Edoardo a cui sarebbe stato perdonato tutto.

«Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa, ha detto delle frasi come: “Io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori”. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me».

Nella casa del Gf Vip, Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria si sono scontrati più volte. Donnamaria non ha mai nascosto la propria antipatia verso Romita, attaccandolo apertamente per difendere la fidanzata Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello. Questo perchè alcune esternazioni del giornalista hanno fatto infuriare Donnamaria che l'ha definito: «Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue» ha detto Edoardo difendendo Sarah anche durante la diretta.

Edoardo accusa Attilio di aver avuto parole poco dolci nei confronti della fidanzata Antonella, ma non solo. «La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa: Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah» aveva detto Donnamaria.