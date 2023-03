Gf Vip, Daniele Dal Moro sbotta contro Oriana Marzoli: «Ho sprecato tempo»

Nonostante Martina Nasoni sia uscita dalla Casa del Gf Vip, sembra che fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ci siano ancora problemi. I due gieffini si sono nuovamente scontrati con parole pesanti. A scatenare tutto è stata una domanda di Oriana che, curiosa di sapere i nomi dei coinquilini che l’hanno nominata, ha pensato che tra questi ci potesse essere anche Daniele a cui ha chiesto esplicitamente. Ma, sentendo la richiesta, Daniele è andato su tutte le furie.

«Ti ho chiesto per piacere di non litigare, vai di là stai con Luca ma non parlare con me. Io non mi sognerei mai di venirti a dirti se mi hai nominato. Basta! Non riesci a capire quando una persona è nervosa. A te interessa solo di te. Ho sprecato tempo», ha detto rancoroso Dal Moro.

La reazione durissima di Daniele Dal Moro ha scatenato la rabbia di Oriana Marzoli che, senza trattenere le lacrime, ha urlato: «Io non sono un giocattolo. Come ti permetti. Non me lo dici mai più! Non è perchè mi piace ha il diritto di dirmi ogni cosa che gli passa in testa, questa cosa non mi fa bene».

Daniele ha ribadito di essere infastidito dall’atteggiamento di Oriana, che spesso mette in dubbio le sue parole: «Come puoi pensare che ti abbia nominata?» insiste il vippone che ribadisce anche il proprio fastidio per l’avvicinamento di Oriana a Martina Nasoni prima dell’uscita di quest’ultima. Come finirà?