Giovanni Vernia a Oggi è un altro giorno: «Ho perso mia mamma a 17 anni. È stata dura»

Giovanni Vernia racconta vita e carriera a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. Il comico genovese sarà presto in giro per l'Italia e ricorda quando il papà lo ha visto su Rai Uno. Solo in quel momento ha capito che era arrivato il successo per il figlio. «Mi chiamò e mi fece i complimenti», racconta. Il papà Luigi, Maresciallo della Guardia di Finanza, si è ritrovato da solo a crescere Giovanni e la sorella perché la madre è morta di cancro quando il comico aveva solo 17 anni.

APPROFONDIMENTI SCRITTRICE Alessia Nobile a "Oggi è un altro giorno":...

Giovanni Vernia a Oggi è un altro giorno

«Mio padre sapeva che facevo cabaret ma mi aveva lasciaoto ingegnere», aggiunge. Quando gli ho detto che andavo in televisione ha avvisato tutti, salvo poi vergognarsi dello spettacolo. Sulla mamma racconta visibilmente commosso: «Mi dà conforto pensare che mi sta guardando da un'altra parte nonostante l'abbia persa subito. Non so cosa direbbe mia madre ora».

Giovanni Vernia a Oggi è un altro giorno

Ho sempre cercato di alleggerire la vita, ma lì il colpo lo accusi. È stata dura. Nei miei figli vedo la bontà di mia madre. Il padre Luigi è morto nel 2015, all’improvviso, poco prima che nascesse il secondo figlio. È stato lo stesso Giovanni Vernia ad annunciare la morte del padre sulla sua pagina Facebook: «Stamattina all’improvviso il mio grande Papà ci ha lasciato per sempre. Lo amavo da morire. Spero di farcela. Addio Papà». Spazio, infine, anche alle imitazioni in musica dell'artista.