Giuliana De Sio a Verissimo: «Voglio l'amore, ma non succede. Ecco l'ultima volta che ho desiderato farlo»

Giuliana De Sio è a Verissimo per parlare dei suoi impegni a teatro dopo lo stop legato alla pandemia. L'attrice confessa a Silvia Toffanin, inoltre, di non essere innamorata da tanto tempo e che va da un analista da anni. Spazio anche per il passato e la relazione avuta con il collega Alessandro Haber.

Giuliana De Sio a Verissimo, il teatro

«Bello sentire il pubblico, è un bisogno di scambio. Noi attori abbiamo una dipendenza, ci sentivamo disutili senza far niente, non è esibizionismo. Lo spettacolo che porto in scena fa molto ridere, quando sento le risate sono felice», spiega Giuliana De Sio nello studio del programma di Canale 5.

Giuliana De Sio a Verissimo, l'analisi

Sull'analisi racconta: «Con i primi soldi che io ho guadagnato ho preso una persona che facesse i servizi in casa e un analista. Avvertivo il pericolo della depressione. Con il successo ho chiesto aiuto». Non è stato facile perdere la famiglia, oggi ha solo sua sorella: «Con lei abbiamo avuto dei periodi di tensione, ma siamo rimaste io e lei da sole».

Giuliana De Sio a Verissimo, gli amori

E sull'amore: «I miei amici dicono che sono io che non lo cerco. Non è vero, io lo voglio, ma non succede. Sono tanti anni, dieci, che non mi innamoro. C'è qualche medicina?» Poi sul passato ricorda: «Alessandro Haber mi presentava in modo elegante agli amici: "lei me la sono trombata..." E quando racconta come l'ho lasciato lo fa con passione; solo che io non mi ricordo niente». Infine una domanda imbarazzante: «L'ultima volta che ho fatto l'amore non posso dirtelo, ma quella in cui ho desiderato farlo è stato tre anni fa con una persona che non desiderava la stessa cosa».