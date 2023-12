Grande Fratello, Beatrice Luzzi e l'abbraccio con Vittorio Menozzi: «Mi sei mancata»

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è rientrata in casa: l'attrice, infatti, qualche giorno fa, è stata costretta ad abbandonare momentaneamente il gioco per questioni familiari. Il papà è caduto e si è rotto il femore, così, la gieffina ha preferito accertarsi delle sue condizioni, per poi, continuare il suo percorso nel reality. Beatrice è mancata un po' a tutti, agli amici, come Vittorio Menozzi e Fiordaliso ma anche a coloro con cui ha avuto più di qualche discussione, ad esempio, Anita Olivieri. Il modello, tuttavia, le ha dimostrato il suo affetto anche questa mattina.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi hanno stretto una grande amicizia all'interno della casa del Grande Fratello.

L'attrice e il modello trascorrono molto tempo insieme, si confrontano e confidano su ipotetiche strategie di altri concorrenti e, poi, si divertono molto insieme. Vittorio, proprio per la sua amicizia con Beatrice, è stato più volte accusato di essere falso o calcolatore: lei è forte e piace al pubblico e, quindi, lui le si è avvicinato per questo.

In realtà, il gieffino si è sempre difeso dicendo che non avrebbe alcun bisogno di avvicinarsi alle persone per i suoi interessi personali e che la sua sincerità la dimostra con i gesti come è accaduto questa mattina. Vittorio, infatti, si è infilato nel letto di Beatrice per abbracciarla e dirle che, in questi giorni, gli è molto mancata.

Non Vittorio che va ad abbracciare Bea nel letto stamattina 🤏🏼❤️



Lo sappiamo che ti era mancata, IDEM.#GrandeFratello pic.twitter.com/pPQn2Ekv0Z — Martina 🍸 (@MartySorry) December 24, 2023

Il video dell'abbraccio sotto alle coperte tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi ha fatto il giro dei social e tantissimi utenti hanno commentato in modo positivo ciò che hanno visto. Qualcuno ha scritto: «La loro amicizia mi piace moltissimo... alla faccia di chi parla loro alle spalle» oppure «Bea è mancata a Vittorio, ma sapesse a noi a casa!».