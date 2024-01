GF, Monia La Ferrera chiude con Massimiliano Varrese: «Non possiamo stare insieme». E lui reagisce così

Confronto decisivo tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Nelle ultime ore, la gieffina si è sfogata con Greta Rossetti e Rosy Chin in merito alla situazione complicata che si è creata con il gieffino. Monia La Ferrera è stata chiara ed ha sottolineato di aver capito di voler stare vicino a Massimiliano ma solo come amica. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Lui vuole altro che io non gli posso dare - ha sottolineato Monia La Ferrera a Greta Rossetti e Rosy Chin -.

Vuole che gli stia più vicino e dice che ha capito la mia storia e che avrà pazienza, ma non lo dimostra. Si sveglia e si comporta in un'altra maniera. Le parole le porta via il vento. Io guardo i comportamenti. Inutile che mi dici una cosa e poi fai altro. Sono un po' stufa, lui vorrebbe un altro tipo di avvicinamento. Io gli sto vicina da amica, mi metto accanto a lui se prende il sole, parlo, lo ascolto ma basta così. Io non cambio come sono».

La gieffina ha aggiunto: «L'ho fatto troppe volte per gli altri. Io devo stare con il pensiero che lui è arrabbiato con me perché io non mi avvicino come vuole. Lui sa un quarto di quello che ho passato. Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare queste cose. Mi fanno sentire inadeguata».

Dopo lo sfogo, Monia La Ferrera ha raggiunto Massimiliano Varrese in camera e ha cercato di chiarire il suo punto di vista. «Ma anche se fossimo stati fidanzati, se per un giorno non ci sentiamo è una tragedia? - ha spiegato Monia a Massimiliano -. Ho finito, basta. Non è quello che voglio, chiudo. Io non me lo merito, non mi merito un uomo come te ok? La giro così almeno ne esci bene. Io e te non possiamo stare insieme e non possiamo avere una relazione. Tu stavi dieci passi avanti rispetto a me. Non mi vanno bene i tuoi comportamenti».

Di conseguenza, il gieffino si è detto spiazzato dalla reazione di Monia. «Chiudi? Sono davvero sconvolto. Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza».