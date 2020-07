GF, Nando Colelli futuro papà dopo l'addio al porno: «Vernicio infissi, nel weekend faccio il cuoco»

Ultimo aggiornamento: 15:51

, protagonista deldodicesima edizione sta per diventare. Ha lasciato il mondo del porno e ora, in vista del futuro addio, si dà da fare come operaio e, nei weekend, come cuoco.Nando Colelli, protagonista del Grande Fratello dodicesima edizione sta per diventare papà. Ha lasciato il mondo del porno e ora, in vista del futuro addio, si dà da fare come operaio e, nei weekend, come cuoco.La fidanzata Sara Marcello è al settimo mese di gravidanza e il mondo dello spettacolo è ormai un ricorso: “Lavoro come verniciatore di infissi e persiane durante la settimana – ha spiegato a “Novella2000” - e nel weekend come cuoco in uno stabilimento balneare a Nettuno, sul litorale romano. Mi do molto da fare anche per il bene del bimbo che sta per nascere. Vorrei dargli il meglio, visto che mio padre non c’è mai stato e so cosa significa la mancanza di un genitore”.Diventato noto col GF (“Un’esperienza importante, indimenticabile che mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere. Ho sempre amato il mondo dello spettacolo”), ha poi frequentato il mondo hard: “In verità è stato sempre il mio pallino. Fin da piccolo sognavo di diventare attore porno. È stato un mio amico a portarmi sul set e da lì mi sono subito lasciato andare”.La situazione poi si è fatta economicamente difficile: “Purtroppo in quel mondo ormai si piange miseria. Anni fa si poteva diventare ricchi, ora non più. Dovevo trasferirmi a Praga per poter emergere, ma non me la sono sentita. Troppe spese, troppi impegni”.