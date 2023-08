Grande Fratello, addio a Giulia Salemi. Al suo posto arriva Rebecca Staffelli? I rumors

Il Grande Fratello cambia ancora. Cambia anche la sua “inviata social”. Al posto di Giulia Salemi voci sempre più insistenti, scrive Di Più Tv, scommettono sull’arrivo di Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia popolare per le consegne del “tapiro d’oro”, e di sua moglie Matilde Zarconi, ex valletta di Buona domenica nel 1993.

Grande Fratello, Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi? Chi è la nuova (presunta) opinionista social figlia dell'inviato di Striscia la Notizia

Rebecca Staffelli al Gf Vip? I rumors

Un passo in avanti in carriera per la piccola Rebecca che almeno esteticamente non si discosta molto da chi l'ha preceduta fino a oggi.

E ad esperienze tv come siamo messe? «Con papà e mamma da sempre in televisione, non potevo non interessarmi anche io di spettacolo. Dopo il liceo, ho debuttato sul canale Internet YouTube con un programma sulla moda chiamato Made in Becky, perché Becky è il nomignolo con cui mi chiamano da sempre a casa. E a girare quei video era proprio papà...».

Poi "nel 2018 - scrive sempre il settimanale televisivo - le è stato proposto di condurre il programma Colpo di tacchi, su La 5, e commentare tutto quello che ruotava attorno ai Mondiali di calcio che si disputavano in Russia, ma dal punto di vista delle donne. Un vero e proprio banco di prova per Rebecca che ha subito conquistato i telespettatori per la sua verve, la sua spigliatezza, il suo garbo e il sorriso contagioso, oltre che per la sua bellezza. Poi, dopo altre esperienze televisive, è approdata ai microfoni di Radio 105, dove oggi è una delle speaker più apprezzate e amate".

Chi è la figlia di Valerio Staffelli

E ora il GF. Un nuovo appuntamento rivoluzionato da Pier Silvio Berlusconi che cerca storie da raccontare e volti puliti. E Rebecca è sicuramente uno di questi. Una che fa già parte della famiglia Mediaset.

E a proposito di famiglia. Anche lei è pronta a costruirsene una, tutta sua. Rebecca, da cinque anni è legata ad Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne. E Alessandro, oggi è produttore discografico, le ha ha chiesto di sposarlo. La risposta è stata la stessa data al GF: sì!.

«L’amore, in generale, è impegno, sacrificio, condivisione - ha detto Rebecca ancora in una recente intervista - Non è una cosa facile, non è una cosa che trovi dietro l’angolo, ma è una cosa che devi costruire ogni giorno come abbiamo fatto noi. Bisogna dare, darsi. Il resto sono favole».