Grande Fratello Vip 2020, Pago chiede scusa a Serena, pubblico furioso: «Sei uno zerbino». Lo storia d'amore tra Serena e Pago fa discutere molto il pubblico del Grande Fratello Vip 2020, che non ha una particolare simpatia per la coppia dopo l'esperienza di Temptation Island. Dopo l'ingresso del fratello di Pago, Serena è andata su tutte le furie.

Il fratello di Pago, Pedro è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per mettere in guardia il fratello. La famiglia di Pago pensa che Serena non sia la persona giusta per lui soprattutto perchè prima di entrare nella casa Serena ha messo dei like all'ex corteggiatore di Temptation Island Vip. A questa notizia Pago non reagisce bene, ma Serena reagisce ancora peggio. La Enardu è stanca di essere messa sempre sotto accusa e risponde anche male ad Alfonso. Pago dopo un lungo confronto in cui ha cercato di calmare Serena che gli rinfacciava di non stargli accanto, decide di chiedere la parola in diretta durante la decima puntata: «Alfonso io ho bisogno di dire una cosa, se c'è una persona che qui deve chiedere scusa sono io, perchè io mi fido di lei ciecamente. In una situazione del genere devo starle vicino e non devo fare la parte di quello che si incazza per niente, non voglio che lei venga massacrata per una cosa che è passata. Quando stai vicino ad una donna che ami le devi stare vicino. lei dovrebbe capire che ci sono cose che mi danno fastidio ma non sono arrabbiato».

L'atteggiamento di Pago però non piace al pubblico che si riversa sui social e lo accusa di zerbinismo.



PAGO "DEVO CHIEDERE SCUSA A SERENA" 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂, UNO ZERBINO, MA NON DI QUELLI NUOVI MA DI QUELLI CALPESTATI #gfvip — Lordsandreic (@Lordsandreic) February 10, 2020

Neanche ascanio era cosi inzerbinato per katia #gfvip — Stefania (@Stefani90318371) February 10, 2020

Vi do questa notizia in conclusione zerbino è l’anagramma del tuo nome Pago#gfvip — Deborah (@Deborah_Juve) February 10, 2020

