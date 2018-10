Grande Fratello Vip, Francesco Monte a Giulia Salemi: «Hai baciato Jeremias?». La risposta lo lascia senza parole

Martedì 16 Ottobre 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 18:42

Giulia Salemi e la confessione hot a Francesco Monte. Il rapporto tra i due aspiranti fidanzatini del Grande Fratello Vip continua a essere altalenante e l'ultima rivelazione dell'influencer potrebbe averlo messo davvero a dura prova. Dopo aver visto il filmato in cui Cecilia Rodriguez ipotizza un interesse morboso di Giulia per gli uomini della sua famiglia (Jeremias, Andrea Iannone e ora anche per Monte), Francesco chiede alla Salemi cosa sia successo davvero con Jeremias e lei vuota il sacco.«Con Andrea Iannone abbiamo fatto una serata con degli amici comuni quattro anni fa, ma non c'è stato niente. Con Cecilia e Ignazio sono stata in vacanza a giugno, pensavo che mi adorassero invece... Con Jeremias siamo usciti un paio di volte in gruppo...». E Francesco replica: «Cosa vuol dire che siete usciti, avete limonato?». Giulia Salemi tergiversa un po', ma alla fine confessa la verità: «Una sera, dopo l'uscita in gruppo, abbiamo trascorso una serata insieme e ci siamo baciati. Ma è sempre stato lui a scrivermi e a prendere l'iniziativa...».Francesco Monte resta visibilmente spiazzato dalla risposta della sua nuova fiamma. Forse non si aspettava che Cecilia dicesse la verità sul fatto che c'era stato qualcosa anche con suo fratello. L'ex tronista conclude piccato: «A me non interessa chi ha preso l'iniziativa, qualcosa c'è stato. Ci voleva tanto a dirlo...». Storia al capolinea o Francesco manderà giù il boccone amaro? Dividere il nuovo flirt con l'ex cognato... Staremo a vedere.