GFVip, Giuliano Condorelli fidanzato di Adua Del Vesco: «Dayane Mello sa quali tasti premere per ottenere le cose da lei»

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno stretto una profonda amicizia. Sul tema interviene il fidanzato di Adua Del Vesco, Giuliano Condorelli, che non ha un giudizio negativo sul rapporto, ma ammette che Dayane Mello riesce ad avere su di lei un grande ascendente.

Ospite di “Casa Chi” di Alfonso Signorini, Giuliano Condorelli, fidanzato di Adua Del Vesco, ha sottolineato di provare simpatia per Dayane Mello, che ritiene una ragazza intelligente: “Un’intelligenza emotiva – ha spiegato - che permette di identificare l’interlocutore. Sa capire i punti di forza e di debolezza per farti reagire, sa quali tasti premere per ottenere determinate cose da lei. E questo non è un attacco, ma un complimento”.

Del bacio che si sono scambiate fa sapere che ne parlerà in privato: “Si sono sentite entrambe di darselo e questo gesto le ha fatte sentire bene in quel momento. Non so se a posteriori ci hanno pensato. Anzi, Rosalinda (vero nome di Adua) l’ha fatto qualche giorno dopo”.

