Gf Vip, Raffaella Fico non va più in studio: ecco perché è sparita

I telespettatori del Grande Fratello Vip avranno notato che Raffaella Fico non era in studio, seduta tra i concorrenti eliminati come al solito. Qualcuno si sarà chiesto perché sia sparita in occasione delle ultime puntate del reality e nelle ultime ore sembra essere stato svelato l'arcano. L'ex gieffina ha fatto parte del primo cast di questa edizione condotta da Alfonso Signorini.

«Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello», ha dichiarato il giornalista Gabriele Parpiglia nello spazio Instagram di Casa Chi.

Una versione contraddetta dalla diretta interessata. Ai microfoni di Rtl 102.5 Fico ha spiegato: «Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini». Nella stessa intervista a Rtl 102.5 ha commentato così i concorrenti di questa edizione: «Molte persone non sono vere in tutto e per tutto, non vengono fuori per quello che poi sono realmente».