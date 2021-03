Gf Vip, il bilancio di Alfonso Signorini: «Ha vinto Tommaso Zorzi ma tifavo per Pierpaolo Pretelli. Deluso da Carlotta Dell'Isola»

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è finito con la vittoria di Tommaso Zorzi, ma il conduttore avrebbe preferito incoronare Pierpaolo Pretelli. Terminata la lunghissima edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini tira le somme sul reality, fra vincitori mancati e delusioni, come quella per Carlotta Dell’Isola.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha conquistato il podio: «Sono felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento – ha spiegato Alfonso Signorini in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un consiglio su cosa fare. Gli ho risposto di dire tanti “no”, anche se sarà difficile».

Il suo preferito però era Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato della coinquilina Giulia Salemi: «Ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica. Loro tre erano i miei preferiti».

I momenti che Alfonso Signorini non dimenticherà del Grande Fratello Vip sono il coming out inatteso di Gabriel Garko, il riavvicinamento fra Andrea e Walter Zenga e l’essere riusciti a trattare il tema della morte in prima serata con la dolorosa scomparsa del fratello di Dayane Mello. Un po’ deluso invece dalla simpatica Carlotta Dell’Isola, che a “Temptation Island” era risultata ben più scoppiettante: «Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così».

