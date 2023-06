Helena Prestes, la lite all'Isola: «Stai più attenta alle tue cose». Poi il gesto non gradito di Marco Mazzoli

Continuano i litigi all'Isola dei Famosi tra Helena Prestes e gli altri naufraghi. A scontrarsi con la modella, questa volta, sono Fabio Ricci dei Jalisse e Marco Mazzoli. Al centro della polemica: un paio di scarpe. Il conduttore radiofonico ha ben pensato di risolvere il problema creatosi, con un gesto che Helena Prestes non ha per niente gradito. Cosa avrà fatto Marco Mazzoli questa volta?

Al centro dell'ultimo litigio che vede prontagonista ancora una volta Helena Prestes ci sono il suo paio di scarponcini e il menefreghismo delle esigenze altrui.

Le calzature, appese sotto la tenda dove dorme Fabio Ricci, hanno fatto scattare l'ira di Marco Mazzoli.

Ma capiamo meglio cosa è successo.

Fabio Ricci, musicista dei Jalisse, ha cortesemente chiesto alla naufraga di togliere il paio di scarpe appese sotto il tendone. La modella ha risposto che non le avrebbe spostate, perché è l'unica cosa che le serve asciutta e lì, le sue scarpe, sono ben riparate dal maltempo di Playa Fantasma.

«Sarebbe carino tu le togliessi», ha insistito Fabio Ricci, ma lei, invece, ha consigliato al musicista dei Jalisse di fare lo stesso: «Io penso sia meglio così, non devi seguirmi, ma dico cosa secondo me sia più giusto. Anche il sacco con le mie cose non lo lascio a terra, così come le scarpe», risponde lei.

Marco Mazzoli non ci sta e spiega: «Tu non puoi arrivare, mettere le tue scarpe vicino a dove dorme Fabio. È come dire: Io mi sono scelta un posto per andare a dormire, cioè io mi sto creando il mio angolino, voglio il mio fuoco e voglio comandare io perché sono la regina della mia nuova tribù, quando in realtà non dovrebbe neanche esistere. Però lasci le scarpe sopra la testa per far capire che comunque se volessi potresti tornare. Fabio che è un paciere è stato tranquillino. Io no!», afferma il conduttore dello Zoo di 105. Poi il gesto contro Helena Prestes.

Con un bastone ha spinto le scarpe via dalla tenda buttandogliele a terra. La naufraga non ha per niente gradito l'atto di Marco Mazzoli e lo scontro è stato inevitabile. Il conduttore radiofonico ha intimato la modella a prestare più attenzione alle sue cose, perché altrimenti quelle sarebbero state le conseguenze.

Resisterà Helena Prestes all'isolamento al quale si è sottoposta rispetto alla vita di gruppo degli altri naufraghi?